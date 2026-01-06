L' Aquila | parlamentari abruzzesi Fdi ' scritte sessiste contro Meloni basta odio'

I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia condannano con fermezza le scritte sessiste e gli insulti rivolti a Giorgia Meloni, apparse su una pagina Facebook riconducibile a ambienti della sinistra aquilana. È importante ribadire l’importanza del rispetto e del dialogo civile, evitando ogni forma di odio e discriminazione. Una condanna netta serve a promuovere un confronto più costruttivo e rispettoso nel dibattito pubblico.

Roma, 6 gen. Adnkronos) - "Esprimiamo ferma condanna per il post comparso sulla pagina facebook notoriamente riconducibile, anche dal nome, ad ambienti della sinistra aquilana e contenente attacchi volgari, misogini e insulti sessisti rivolti al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". È quanto dichiarano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa. "Ancora una volta assistiamo all'utilizzo di un linguaggio vile e denigrante, del tutto incompatibile con il confronto pubblico e sprezzante dei principi di rispetto che dovrebbero sempre improntare la dialettica democratica.

