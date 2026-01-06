L’appello di Spinelli | Presidente Meloni mi aiuti a uscire dal carcere sto male

Giancarlo Spinelli, 59enne cesenate, è detenuto in Venezuela da oltre due anni. Mentre la sua famiglia vive momenti di grande preoccupazione, Spinelli ha scritto una lettera alla presidente Meloni, chiedendo aiuto per poter uscire dal carcere e ricevere assistenza. La situazione si inserisce in un contesto di instabilità politica nel paese sudamericano, rendendo ancora più complessa la vicenda umana di Spinelli.

Mentre i familiari di Giancarlo Spinelli, il 59enne cesenate detenuto in carcere a Caracas da 22 mesi, vivono ore di angoscia e di apprensione, seguendo passo a passo ogni evoluzione che sta attraversando il paese venezuelano dopo l'attacco americano, compare una lettera dal carcere, scritta proprio dal detenuto Spinelli, e rivolta alla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Ci si affida e si confida ancora in tentativi diplomatici per liberare il detenuto, di professione architetto, trasferitosi a 4 anni a Caracas con la famiglia, e arrestato il 22 febbraio 2024 con le accuse di terrorismo, tradimento alla patria e traffico d'armi internazionali.

