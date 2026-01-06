L’Anpi tra testimonianza e polemiche | Una realtà viva è la casa di tutti

L’Anpi di Forlì-Cesena si conferma come un’associazione attiva e radicata nel territorio, punto di riferimento per la memoria storica e la promozione dei valori di libertà e democrazia. Pur in un’epoca in cui i testimoni diretti della Resistenza sono scomparsi, l’Anpi continua a svolgere un ruolo fondamentale nel mantenere viva la memoria e promuovere iniziative di impegno civico. La sua presenza è un patrimonio condiviso da tutta la comunità.

Quali ragioni di attualità, progettualità e terreno d'azione ha l' Anpi, associazione partigiani di Forlì-Cesena, in un'epoca ormai in cui i partigiani che furono sul campo, sono quasi tutti morti? Anche l'ex senatore forlivese Sergio Flamigni è mancato a cent'anni qualche settimana fa. Il presidente provinciale è il sammaurese ex sindaco Gianfranco Miro Gori. Presidente Gori, che cosa è l'Anpi provinciale oggi? "Una realtà viva, abbiamo acquisito trecento iscritti in dieci anni. Nel 2024 eravamo 1541. Le sezioni territoriali sono 14 e, con le ultime due arrivate, Cesenatico e Vallata del Montone, coprono tutto il territorio.

