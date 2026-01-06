L’anno della fine di Ilva L’agonia del più grande siderurgico d’Europa è il vero disastro del governo Meloni
L’Ilva, il più grande siderurgico d’Europa, sta attraversando una fase critica con la richiesta di modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale da parte dei commissari di Acciaierie d’Italia. Questa decisione segna un momento importante nell’ultimo anno di attività dell’impianto, suscitando preoccupazioni sul futuro dell’azienda e sull’impatto ambientale e occupazionale per la regione. Un passaggio che evidenzia le sfide e le tensioni del settore siderurgico italiano.
I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia hanno chiesto al ministero dell'Ambiente la modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale per consentire lo spegnimento di tutte le batterie che.
