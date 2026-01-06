L' Aniene esonda a Roma | è allerta rossa La Regione ai cittadini | Evitate spostamenti

L'Aniene sta esondando in più punti a Roma e nella provincia, causando un'allerta rossa. La Regione invita i cittadini a evitare spostamenti non essenziali e a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali. La situazione richiede prudenza e collaborazione per garantire la sicurezza di tutti.

Maltempo, a Roma esonda l’Aniene: una famiglia evacuata e molte strade chiuse. Annullata la discesa della Befana in piazza Navona - Ondata di maltempo sulla Capitale: chiusi parchi, giardini e cimiteri. ilfattoquotidiano.it

Maltempo Roma, esonda Aniene all’altezza di Ponte Mammolo: evacuata una famiglia - (Adnkronos) – “L’Aniene è esondato questa mattina presto e l’acqua, a causa delle incessanti piogge continua ad uscire ed entrare nell’alveo del fiume. msn.com

#Maltempo A Roma esonda il fiume #Aniene all'altezza di Ponte Mammolo: completamente allagato il quartiere del IV municipio e Colli Aniene. Livelli dell'acqua al limite sulla Tiburtina. - facebook.com facebook

