L' Aniene esonda a Roma | è allerta rossa La Regione ai cittadini | Evitate spostamenti
L'Aniene sta esondando in più punti a Roma e nella provincia, causando un'allerta rossa. La Regione invita i cittadini a evitare spostamenti non essenziali e a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali. La situazione richiede prudenza e collaborazione per garantire la sicurezza di tutti.
Attenzione massima per l’Aniene che da ieri sta esondando in diversi punti sia all'interno del comune di Roma che in provincia. La direzione regionale della protezione civile ha emanato l’allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene, dopo che nelle ultime ore si sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
