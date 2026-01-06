L' amore è cieco - Italia dove sono oggi i protagonisti

A un mese dalla conclusione dell’esperimento su Netflix, i protagonisti riflettono sulla loro esperienza e sul percorso di ritorno alla quotidianità. In Italia, questa fase di transizione rivela come l’esperimento abbia influenzato le loro abitudini e percezioni, offrendo spunti di riflessione sulla relazione tra tecnologia, emozioni e vita reale. Un’occasione per analizzare i cambiamenti vissuti e il loro impatto nel tempo.

