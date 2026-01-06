L’allenatore Galetti recrimina Divario ampio | il risultato è bugiardo

L’allenatore Galetti evidenzia un divario evidente nella prestazione della Virtus, sottolineando come il risultato finale possa risultare ingannevole. Con tredici sconfitte su diciotto incontri, la squadra deve concentrarsi sulle vittorie negli scontri diretti, che rappresentano un elemento fondamentale per il girone di ritorno. Perdere una partita casalinga, in questo contesto, avrebbe potuto avere conseguenze significative sulla classifica e sulla fiducia complessiva.

Quando perdi tredici partite su diciotto è difficile stilare una graduatoria di importanza. Le vittorie negli scontri diretti rappresentano, infatti, quel tesoretto sul quale la Virtus potrà costruire il suo girone di ritorno e perdere una di quelle sfide in casa sarebbe stato traumatico. E’ evidente, allo stesso modo, che la sconfitta nel derby di Ferrara pesa eccome. L’occasione era ghiottissima, non diciamo irripetibile, ma quasi. E lo si è intuito nel primo tempo, quando al cospetto di un’Adamant impaurita e reduce da sei sconfitte filate, che ha faticato a tratti a restare in scia agli scatenati gialloneri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

