L’Africa è troppo ricca per essere lasciata in pace dalle potenze mondiali

L’Africa, con i suoi 55 Stati sovrani e numerose comunità insulari, rappresenta un continente ricco di risorse e potenzialità. Nonostante le sfide, il suo ruolo nel contesto globale è sempre più rilevante. La sua complessità geografica, politica e culturale richiede un’analisi attenta e rispettosa, per comprendere appieno le dinamiche che lo caratterizzano e il suo impatto sul mondo.

L’Africa è un continente straordinario, certamente pieno di contraddizioni ma proiettato nel futuro. E’ composto da cinquantacinque Stati sovrani riconosciuti, otto città e isole che sono parte di Stati non africani e due altri paesi non ancora pienamente riconosciuti. Perciò, data la natura molto variegata potremmo dire “le Afriche”. Con circa 30,3 milioni di kmq, comprese le isole adiacenti, copre il 20 per cento della superficie terrestre.  Con oltre un miliardo e mezzo di abitanti, rappresenta il 18,4 per cento della popolazione mondiale. Il 44,5 per cento vive nei centri urbani. Una delle sue forze è rappresentata dai giovani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

