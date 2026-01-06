L’aeroporto di Amsterdam paralizzato dal maltempo | 800 voli cancellati in due giorni E il personale di terra fa a palle di neve – Il video

Le intense nevicate nei Paesi Bassi hanno causato disagi significativi, paralizzando l’aeroporto di Amsterdam e portando alla cancellazione di circa 800 voli in due giorni. Il maltempo ha inoltre influenzato i trasporti ferroviari e stradali, creando notevoli difficoltà nella mobilità quotidiana. La situazione evidenzia come condizioni meteorologiche estreme possano incidere sulle infrastrutture di trasporto e sulle attività aeroportuali, richiedendo misure di gestione e sicurezza più efficaci.

Le forti nevicate stanno creando un vero e proprio caos nei trasporti nei Paesi Bassi, con gravi ripercussioni sul traffico aereo, ferroviario e stradale. All’aeroporto di Schiphol, il principale hub del Paese e snodo strategico per l’intera Europa, sono stati cancellati circa 500 voli lunedì 5 gennaio a partire dalle ore 12. La situazione non migliorerà nemmeno il giorno dell’Epifania: altre 300 cancellazioni sono previste nella giornata di martedì 6 gennaio, mentre le nevicate dovrebbero proseguire per tutta la settimana. January 6, 2026 Il ghiaccio e le temperature rigide. Il problema, sottolineano le autorità olandesi, non è rappresentato soltanto dalla neve, ma anche dal ghiaccio e dalle temperature rigide. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Maltempo in Usa, voli cancellati per bufera di neve: le persone ferme in aeroporto Leggi anche: Tempesta di neve a New York, disagi e voli cancellati: il maltempo inguaia i viaggi per le feste Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Schiphol, l’aeroporto di Amsterdam bloccato dalla neve: 800 voli cancellati in due giorni x.com Sono giorni davvero difficili per chi deve volare da o per l'aeroporto di Amsterdam. Il maltempo sta limitando notevolmente l'operatività dello scalo olandese, con tanti voli cancellati. I più fortunati, riescono a partire con del ritardo. Michela ci ha mandato questa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.