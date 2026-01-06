Lacrime veleni e tortellini

L’articolo di Flavio Verzola analizza l’inizio del 2026 attraverso il primo match dell’anno, riflettendo sulle emozioni e sulle sfide che accompagnano i primi giorni. Un’introduzione sobria che considera come l’andamento iniziale possa influire sull’intera stagione, evidenziando l’importanza di affrontare con attenzione questo momento di passaggio e di cambiamento.

Di Flavio Verzola. Primo editoriale del 2026, relativo alla prima partita dell’anno. E non vi nascondo una certa ansia, quello che succede nei primi giorni del nuovo anno, scaramanticamente condiziona tutta la stagione, tenendo conto poi dell’obbligato cambio di rotta di quello appena trascorso. Le speranze sono sempre quelle di migliorare, e sportivamente parlando basterebbe poco! Il 25 potrebbe tranquillamente essere etichettato come l’anno del “ciapa no” detto milanese tradotto con “prendi no”, tipico del gioco di carte variante del tressette, che si giocava nelle vecchie osterie della città. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

