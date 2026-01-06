L' accoltella poi si suicida Lei salva

A Monfalcone, in provincia di Gorizia, un episodio drammatico ha coinvolto due persone: un uomo ha prima accoltellato la compagna, poi si è tolto la vita. La donna è riuscita a salvarsi nonostante le ferite riportate. La vicenda, ancora sotto inchiesta, ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Questa tragedia evidenzia l’importanza di sensibilizzare sui temi della violenza e del supporto psicologico.

