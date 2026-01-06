L' accoltella poi si suicida Lei salva
A Monfalcone, in provincia di Gorizia, un episodio drammatico ha coinvolto due persone: un uomo ha prima accoltellato la compagna, poi si è tolto la vita. La donna è riuscita a salvarsi nonostante le ferite riportate. La vicenda, ancora sotto inchiesta, ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Questa tragedia evidenzia l’importanza di sensibilizzare sui temi della violenza e del supporto psicologico.
16.21 Prima ha accoltellato la compagna e poi si è suicidato. Ma la donna è sopravvissuta. La tragedia a Monfalcone (Gorizia). L'uomo 76 anni, la donna 63. Lei è stata colpita più volte, ma è riuscita ad allontanarsi: trovata a terra sul pianerottolo davanti all'appartamento, è stata portata in ospedale. Ferita gravemente, ma non in pericolo di vita. L'uomo,forse,convinto di averla uccisa, si è ferito alla gola con lo stesso coltello ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
