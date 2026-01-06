La via dove dopo la mezzanotte si scatena l' inferno | Ubriachi che si lanciano le bottiglie fino all' alba

La strada che si anima dopo la mezzanotte è diventata un vero problema per i residenti, con ubriachi che si lanciano bottiglie fino all’alba. Per molti, dormire in casa, con le finestre rivolte verso questa via, è ormai difficile e compromette la qualità del riposo. La situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire tranquillità e sicurezza in un quartiere che, di giorno, resta un normale contesto urbano.

Dormire per molti residenti che hanno l'affaccio della camera da letto proprio sulla strada è diventato un lusso. Non più solo nel weekend della movida, ma anche durante il resto della settimana. Così da rendere il disagio di due notti, un incubo perenne.

