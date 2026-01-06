La verità sui conti e sulla crescita economica che stenta a decollare

La crescita economica italiana resta fragile e spesso sottovalutata. Con l’arrivo di ogni nuovo anno, si formulano aspettative e propositi, ma è fondamentale affrontare con realismo la nostra situazione economica e politica. Solo conoscendo i dati e le sfide reali possiamo individuare le strategie più efficaci per migliorare il nostro futuro, evitando illusioni e puntando a un progresso sostenibile e concreto.

A ogni inizio d’anno si fanno proponimenti generosi in famiglia e nel paese, ma ciò che occorre è la verità della nostra condizione economica e politica. A vedere le cose con gli occhi di un vecchio presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati ciò che appare non è sempre vero. E’ il caso dei nostri conti pubblici. L’entusiasmo per la riduzione del deficit al di sotto del 3 per cento, ad esempio, ha trascurato la valutazione sull’impatto che hanno avuto le risorse del cosiddetto Pnrr sia sul piano economico sia su quello dei flussi finanziari. Per spiegarci meglio, al 31 dicembre 2025 l’Italia ha avuto dall’Europa 140 miliardi e ne ha spesi solo 110, come dicono le migliori statistiche nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

