La vera storia di Andreas il senzatetto pianista che ha incantato il mercato a Roma con la sua musica

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Andreas, il senzatetto e musicista di strada, ha suscitato grande attenzione quando il suo talento ha conquistato il pubblico nel mercato di Roma durante il periodo natalizio. Il video che lo ritrae mentre suona il pianoforte è diventato virale, portando alla luce la sua passione e il suo percorso di vita. Questa vicenda mette in evidenza il potere della musica di unire e ispirare, anche in situazioni di difficoltà.

A Natale il video di Andreas intento a suonare il pianoforte all'interno di un mercato a Roma è diventato virale. Dietro quel talento che ha catturato l'attenzione di tutti, c'è una storia e il bisogno di essere aiutato, come spiega chi lo conosce a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Andreas il clochard pianista per un giorno al mercato San Silverio che ha commosso il web

