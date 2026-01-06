Quest’anno, la figura della “Befana Comunista” ha fatto visita all’Università di Modena e Reggio Emilia, simbolicamente consegnando un sacco di carbone alla rettrice Rita Cucchiara. L’atto rappresenta una presa di posizione rispetto alla decisione di organizzare corsi di Filosofia per i militari dell’Accademia. Questo gesto mira a sottolineare le opinioni di alcune parti della comunità universitaria in merito a questa scelta istituzionale.

Quest’anno la ’Befana Comunista’ è andata all’ Università di Modena e Reggio Emilia per consegnare simbolicamente un sacco di carbone alla rettrice Rita Cucchiara, in segno di non condivisione della decisione di organizzare i corsi di Filosofia per i militari dell’Accademia. Non solo. Secondo Rifondazione Comunista "nel corso della sua attività professionale – si legge in una nota – la rettrice Cucchiara ha promosso e coordinato, nel quadro di progetti accademici e scientifici internazionali, collaborazioni con università israeliane e ha diretto un progetto della Nato per lo sviluppo di un programma di riconoscimento facciale in collaborazione con l’ Università di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vecchietta comunista a Unimore

Leggi anche: Arriva la vecchietta. Dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo

Leggi anche: Il Vecchietta. Nuova visione al Santa Maria

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La vecchietta comunista a Unimore.

UNIMORE, ARRIVA LA BEFANA COMUNISTA, CARBONE PER LA RETTRICE CUCCHIARA - Quest’anno è arrivata all’Università di Modena e Reggio Emilia per consegnare il simbolico sacco di carbone alla Re ... tvqui.it