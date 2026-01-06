La vecchietta comunista a Unimore
Quest’anno, la figura della “Befana Comunista” ha fatto visita all’Università di Modena e Reggio Emilia, simbolicamente consegnando un sacco di carbone alla rettrice Rita Cucchiara. L’atto rappresenta una presa di posizione rispetto alla decisione di organizzare corsi di Filosofia per i militari dell’Accademia. Questo gesto mira a sottolineare le opinioni di alcune parti della comunità universitaria in merito a questa scelta istituzionale.
Quest’anno la ’Befana Comunista’ è andata all’ Università di Modena e Reggio Emilia per consegnare simbolicamente un sacco di carbone alla rettrice Rita Cucchiara, in segno di non condivisione della decisione di organizzare i corsi di Filosofia per i militari dell’Accademia. Non solo. Secondo Rifondazione Comunista "nel corso della sua attività professionale – si legge in una nota – la rettrice Cucchiara ha promosso e coordinato, nel quadro di progetti accademici e scientifici internazionali, collaborazioni con università israeliane e ha diretto un progetto della Nato per lo sviluppo di un programma di riconoscimento facciale in collaborazione con l’ Università di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
