la variante al piano domani in consiglio

Domani, 7 gennaio alle ore 20, il Consiglio comunale tornerà a discutere la variante al Piano operativo comunale, che definisce lo sviluppo urbanistico del paese per i prossimi cinque anni. In questa occasione verranno esaminate e approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate nei mesi scorsi, segnando un passo importante nel percorso di definizione del futuro urbanistico locale.

La variante al Piano operativo comunale, che disegna il futuro urbanistico del paese dei prossimi cinque anni, ritorna in consiglio comunale domani, 7 gennaio, alle ore 20, per la discussione e l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni che sono state presentate nei mesi scorsi. La variante è stata adottata dal consiglio comunale il 30 luglio e le osservazioni, una cinquantina in tutto, sono pervenute agli uffici entro la scadenza del 30 ottobre. L’amministrazione ha esaminato le osservazioni e ha predisposto delle contro-deduzioni che ne prevedono o l’accoglimento, parziale o totale, o il rifiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

