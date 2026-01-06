La tuta Nike di Maduro arrestato va sold out | vendite quadruplicate dopo la foto di Trump

Dopo l’arresto del dittatore Maduro, la tuta Nike indossata da lui ha registrato un’impennata di vendite, quadruplicando le richieste. La diffusione di una foto di Trump con lo stesso capo ha contribuito a un interesse inaspettato, portando il prodotto a esaurire rapidamente le scorte. Un esempio di come eventi politici possano influenzare le tendenze di mercato in modo imprevedibile.

Nessuno avrebbe mai immaginato che l’arresto di un dittatore potesse trasformarsi in un fenomeno di moda globale. Eppure è esattamente ciò che è accaduto dopo che il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato dalle forze USA durante un’operazione militare a sorpresa sabato scorso a Caracas. La foto pubblicata dal presidente Donald Trump su Truth, che mostra Maduro ammanettato a bordo della nave USS Iwo Jima, ha scatenato una reazione del tutto inaspettata: la tuta Nike Tech Fleece grigia indossata dal leader venezuelano è andata esaurita in poche ore. L’immagine, vista da milioni di persone in tutto il mondo, ritrae Maduro con occhi e orecchie coperti, una bottiglia d’acqua in mano e, elemento che ha catturato l’attenzione globale, una distintiva tuta sportiva grigia con il caratteristico logo Nike sul petto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

