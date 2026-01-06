La tradizionale notte della Befana a piazza Mercato | FOTO e VIDEO

La Notte della Befana a Piazza Mercato è un appuntamento tradizionale che ogni anno riunisce molte persone. In questa occasione, adulti e bambini partecipano a un evento che celebra la figura della vecchietta portatrice di regali, con l’obiettivo di mantenere viva una tradizione radicata nel tempo. Foto e video documentano una serata di condivisione e festa, in un’atmosfera semplice e autentica.

Tradizione rispettata in Piazza Mercato, dove migliaia di persone si sono ritrovate per la "Notte della Befana" a caccia di dolci e regali da far trovare la mattina dell'Epifania nelle calze dei bambini.Un appuntamento imperdibile che ha richiamato tra le bancarelle tantissima gente.

Niente volo della Befana a Piazza Navona. Lucarelli: "Scelta necessaria" - In seguito all’ordinanza emanata dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del Fuoco ... iltempo.it

