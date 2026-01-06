La tradizionale Befana di Fratelli d' Italia ha fatto di nuovo tappa in ospedale | tanti regali per i piccoli pazienti

In occasione dell’Epifania, Fratelli d’Italia ha nuovamente visitato l’ospedale, portando regali e allegria ai piccoli pazienti. La visita, alla quale hanno partecipato membri del partito come Guerino Testa, Andrea Cocchini, Roberto Carota e Alfredo Cremonese, mira a offrire un momento di conforto e speranza ai bambini in cura. Un gesto di solidarietà che conferma l’impegno dell’associazione nel supporto alle comunità locali.

Mattinata dell’Epifania in ospedale per Fratelli d’Italia con alcuni dei suoi esponenti, tra cui il deputato Guerino Testa, il coordinatore cittadino Andrea Cocchini, il capogruppo comunale Roberto Carota e l’assessore comunale Alfredo Cremonese, che hanno portato anche quest’anno doni e sorrisi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La tradizionale Befana di Fratelli d'Italia ha fatto di nuovo tappa in ospedale: tanti regali per i piccoli pazienti Leggi anche: Il Natale all’ospedale di Formia: la visita e i regali della finanza per i piccoli pazienti Leggi anche: La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale Salesi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A Pesaro arriva la Befana!; La Befana arriva a Riccione tra mercatini, calze golose e animazione; Possibili nevicate anche in città, ma è confermata la tradizionale calata della Befana; Epifania 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere. La tradizionale Befana di Fratelli d'Italia ha fatto di nuovo tappa in ospedale: tanti regali per i piccoli pazienti - A portare doni e sorrisi, tra gli altri, il deputato Guerino Testa, il coordinatore cittadino Andrea Cocchini ... ilpescara.it

La Befana arriva a Riccione Paese in festa: il 6 gennaio arriva la Befana - Martedì 6 gennaio, la città si prepara a vivere un’altra intensa giornata di festeggiamenti, il ... chiamamicitta.it

6 gennaio, perché si festeggia la Befana? Dal rito dell’acqua ai dolci dei Re, le tradizioni in Italia e nel mondo - Se il significato religioso dell’Epifania è universale, i modi di celebrarla cambiano profondamente da Paese a Paese, tra riti legati all’acqua, ... affaritaliani.it

Visit Genoa. Seafret · Atlantis (Sped Up Version). Nel pomeriggio dell’Epifania, la tradizionale Befana ha fatto tappa in Piazza Matteotti, sorvolando il cuore di Genova a bordo della sua scopa e regalando ai più piccoli un momento di autentica meraviglia. - facebook.com facebook

La tradizionale discesa della #Befana dei Vigili del Fuoco prevista a #PiazzaNavona non si svolgerà. #Roma #6gennaio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.