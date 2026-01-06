La top model compie 40 anni e celebra una maturità stilistica fatta di libertà consapevolezza e scelte mai ovvie

Irina Shayk, nata il 6 gennaio, compie 40 anni e si affaccia a una nuova fase della sua carriera. La sua maturità stilistica si esprime attraverso scelte libere e consapevoli, lontane da convenzioni. Oggi celebra un traguardo importante, segnando il suo debutto nel Calendario Pirelli, simbolo di eleganza e raffinatezza. Un momento di riflessione e di proiezione verso un futuro ancora ricco di opportunità.

È nata il 6 gennaio, ma è tutto fuorché una "befana". Oggi la top model Irina Shayk compie 40 anni e apre simbolicamente un nuovo capitolo della sua carriera entrando, per la prima volta, nel Calendario Pirelli. Un debutto che arriva nel momento giusto: non come consacrazione tardiva, ma come conferma di una maturità stilistica costruita nel tempo. Altalenante, chiacchierata? Forse. Ma autentica. Nata in Russia, Irina debutta nel fashion system internazionale a metà Anni Duemila e si afferma rapidamente come una delle modelle più riconoscibili della sua generazione.

