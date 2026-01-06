La testimonianza | Così abbiamo fermato quei temibili maranza

Maurizio Gasparrini, guardia giurata, racconta come sia intervenuto sabato sera in piazza Roma per fermare una rissa tra due gruppi di giovani. L’episodio, avvenuto alle 22:30, ha visto l’intervento tempestivo di Gasparrini, contribuendo a prevenire escalation di violenza. La testimonianza evidenzia l’importanza della presenza di figure di sicurezza nelle aree pubbliche, al fine di garantire la tranquillità dei cittadini.

Si chiama Maurizio Gasparrini e fa la guardia giurata. Sabato sera è intervenuto nell’ennesima rissa nata in piazza Roma "Ore 22,30 di sabato, in piazza Roma, con ancora molte persone in giro, scoppia una rissa tra due gruppi di maranza – racconta Gasparrini –. Ora si chiamano così ma io li chiamerei in un altro modo. Questi giovani si lanciano bottiglie che volano attraversando corso Stamira, usano tutto ciò che di contundente trovano intorno a loro, si azzuffano in mezzo alla strada creando pericolo per le auto in transito, molti fuggono impauriti e loro spadroneggiano, fino a quando questa marmaglia non viene affrontata da una signora e suo marito che, con coraggio, decidono di intervenire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

