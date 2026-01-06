La Terra Trema in Cox18 Fiera Feroce di vini cibi anime erranti
La Terra Trema si presenta alla Cox18 Fiera Feroce, un evento dedicato a vini, cibi e culture diverse. Le realtà presenti, spesso escluse dai contesti tradizionali, continuano a portare avanti le proprie storie senza complicità con logiche di profitto. Un’occasione per scoprire prospettive alternative, in un luogo che valorizza l’autenticità e la diversità, rifiutando l’indifferenza e il conformismo.
“Espulse ed espulsi dalla città, da spazi resi incompatibili con la logica del profitto, le realtà che animano la Fiera Feroce hanno deciso di non arretrare. Al contrario, hanno osato ciò che sembrava impossibile: portare la Fiera fuori da Milano, nella sua provincia e periferia, in quei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
