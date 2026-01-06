La Terra Trema in Cox18 Fiera Feroce di vini cibi anime erranti

La Terra Trema si presenta alla Cox18 Fiera Feroce, un evento dedicato a vini, cibi e culture diverse. Le realtà presenti, spesso escluse dai contesti tradizionali, continuano a portare avanti le proprie storie senza complicità con logiche di profitto. Un’occasione per scoprire prospettive alternative, in un luogo che valorizza l’autenticità e la diversità, rifiutando l’indifferenza e il conformismo.

