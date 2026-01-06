La strage di Crans Montana? Più annunciata che evitabile | e giustamente la sfruttano nel cinismo più ignobile

La tragedia di Crans Montana, annunciata e prevedibile, riflette le conseguenze di una modernità spesso irresponsabile. Non si tratta di un evento inaspettato, ma di una realtà che evidenzia come la superficialità e il cinismo possano sfruttare il dolore altrui. In questo contesto, la memoria di quanto accaduto richiede riflessione e senso di responsabilità, piuttosto che spettacolarizzazione o sfruttamento mediatico.

Non è una tragedia o se lo è è figlia di una modernità irresponsabilmente demente nella quale non ci sono incolpevoli Con la fin troppo attesa strage degli innocenti di Crans Montana, che gl'imbecilli pronunciano "cramontanà", si è andati oltre lo sconcio spettacolo del dolore, siamo già ad u.

Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate» - Identificati anche i due feriti di cui non si conosceva il nome ... vanityfair.it

Strage Crans-Montana, sette anni dopo Corinaldo un'altra tragedia in un locale - Il padre di Emma, una delle vittime della Lanterna Azzurra: "Ancora una volta un luogo autorizzato ma senza i requisiti di sicurezza". rainews.it

Strage Crans-Montana, «la porta di sicurezza era nascosta e chiusa a chiave». E i titolari volevano ampliare il bar - facebook.com facebook

I proprietari del locale protagonista della tragica strage di Crans-Montana non vogliono parlare e allontanano chiunque cerchi dei chiarimenti sull'accaduto. #DentrolaNotizia x.com

