La strage di Capodanno a Crans-Montana poteva accadere prima

L’incidente di Capodanno a Crans-Montana, avvenuto presso “La Constellation”, avrebbe potuto verificarsi in altri momenti. La sicurezza e le precauzioni adottate in passato non sono sempre state sufficienti a prevenire situazioni di rischio. Questo episodio solleva interrogativi sulle misure di tutela e sulla prevenzione degli incidenti in contesti simili, evidenziando l’importanza di un’attenzione costante per la sicurezza pubblica.

La strage di questo Capodanno a “La Constellation” di Crans-Montana sarebbe potuta accadere ben prima. Almeno sei anni prima. L'infiammabilità dei pannelli fonoassorbenti applicati al controsoffitto del locale era nota, tanto che nella festa di Capodanno del 2020 un dipendente del bar avvisa più e più volte la clientela di fare attenzione con le candele scintillanti attaccate alle bottiglie, dice di tenerle a distanza di sicurezza dal soffitto, ripete: “Attenzione alla schiuma!”. RTS (la televisione statale svizzera in lingua francese) ha pubblicato un video che testimonia questo e contattato chi lo aveva girato all'epoca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La strage di Capodanno a Crans-Montana poteva accadere prima Leggi anche: La strage di Capodanno in Svizzera: 16enne milanese in coma dopo l'esplosione a Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana, incendio a Capodanno: orrore sulle vittime dopo la strage Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”. Strage Crans Montana, rientrate 5 salme italiane. Mattarella andrà in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage Crans Montana, rientrate 5 salme italiane. tg24.sky.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Strage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 ragazzi morti nell'incendio. Identificati tutti i 116 feriti - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

Tg2. . La strage di capodanno in #Svizzera. I funerali saranno celebrati tra mercoledì e giovedì. un minuto di silenzio alla riapertura delle scuole - facebook.com facebook

Prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno in Svizzera. Nuove pesanti accuse nei confronti dei gestori del locale di Crans-Montana. Volevano ampliare il locale e chiudere una porta. L'ambasciatore italiano Cornado: "Da noi sarebbero già in carcere" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.