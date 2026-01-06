La sperimentazione Un nuovo servizio Ecco i bus di linea per andare a scuola

A partire da domani, nel Comune, sarà attivo un nuovo servizio di trasporto pubblico per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. I bus di linea delle Autolinee Toscane garantiranno un collegamento più semplice e sicuro per gli studenti, utilizzando pullman e pulmini dedicati. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità scolastica, offrendo un’opzione affidabile e comoda per le famiglie e le scuole della zona.

Da domani ci sarà un nuovo servizio di trasporto pubblico per le scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie nel Comune con pullman e pulmini di linea delle Autolinee Toscane. L’accordo, maturato dal Comune con la Provincia di Pistoia e in sintonia con l’assessorato regionale ai trasporti, è un progetto pilota che potrà essere applicato anche in altre realtà simili. A spingere verso questa intesa le enormi difficoltà e i costi crescenti e non più sopportabili del trasporto scolastico, soprattutto in località montane e decentrate, e più in generale del trasporto pubblico locale con alcune linee poco utilizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sperimentazione. Un nuovo servizio. Ecco i bus di linea per andare a scuola Leggi anche: Nasce un nuovo servizio bus Salerno-Castello Arechi: ecco gli orari Leggi anche: La mobilità sostenibile. Arrivano i bus elettrici sulla linea urbana 2 . Tper: "Servizio di qualità" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La sperimentazione. Un nuovo servizio. Ecco i bus di linea per andare a scuola; Trasporto scolastico con i bus di linea: sperimentazione a Sambuca; Trasporto pubblico a Faenza, anche nel 2026 i bus saranno gratuiti in centro; Stop al servizio di bus a chiamata, dal 7 gennaio tornano le linee ad orari fissi. La sperimentazione. Un nuovo servizio. Ecco i bus di linea per andare a scuola - Parte il progetto pilota con Autolinee Toscane: accordo tra Comune, Provincia e assessorato regionale ai Trasporti. msn.com

Trasporto scolastico con i bus di linea: via alla sperimentazione - Per questa sperimentazione, che interesserà 45 bambini e ragazzi, è stato necessario un lungo lavoro preparatorio che rivedesse complessivamente l’intera organizzazione del servizio. valdinievoleoggi.it

Psicologo di base, al via la sperimentazione del nuovo servizio - Il compito del nuovo servizio pubblico sarà quello di intercettare precocemente il disagio psicologico. quotidianosanita.it

Bhutan vs Marshall Islands: The Himalayan Kingdom vs The Pacific Atoll

Teleconsulto pediatrico: parte la sperimentazione in Toscana Dalla vigilia di Natale prende il via il teleconsulto pediatrico, un nuovo servizio sperimentale per rafforzare l’assistenza ai bambini e sostenere le famiglie quando il pediatra di libera scelta non è dis - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.