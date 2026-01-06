La sorella di Chiara Costanzo | Era come me l' ho vista diventare una piccola donna Ora siamo devastati

Camilla Costanzo, sorella maggiore di Chiara, si confronta con la perdita della giovane liceale di 16 anni, deceduta nel incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana. In questa dolorosa circostanza, la famiglia si trova ad affrontare un momento di grande tristezza, condividendo il senso di vuoto e di perdita per una vita spezzata troppo presto.

Chiara Costanzo, l'ex compagna di scuola Ludovica: «Era come se fosse mia sorella, abitavamo una accanto all’altra e io ero sempre a casa sua e lei a casa mia» - La camera ardente della sedicenne milanese è al Collegio San Carlo, dove aveva frequentato primarie e medie. milano.corriere.it

«Mia sorella Chiara Costanzo non doveva essere a Le Constellation. Se avesse trovato posto altrove sarebbe ancora viva» - «Siamo devastati, siamo in un momento di lutto familiare in cui cerchiamo di stringerci. msn.com

