La sorella di Chiara Costanzo | Era come me l' ho vista diventare una piccola donna Ora siamo devastati

Da xml2.corriere.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Camilla Costanzo, sorella maggiore di Chiara, si confronta con la perdita della giovane liceale di 16 anni, deceduta nel incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana. In questa dolorosa circostanza, la famiglia si trova ad affrontare un momento di grande tristezza, condividendo il senso di vuoto e di perdita per una vita spezzata troppo presto.

Camilla Costanzo è la sorella maggiore di Chiara, la 16enne liceale morta nel rogo che ha distrutto il disco-bar Le Constellation di Crans-Montana. «Siamo devastati, ancora non credo a quanto è successo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la sorella di chiara costanzo era come me l ho vista diventare una piccola donna ora siamo devastati

© Xml2.corriere.it - La sorella di Chiara Costanzo: «Era come me, l'ho vista diventare una piccola donna. Ora siamo devastati»

Leggi anche: Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia ora non c?è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso»

Leggi anche: Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c?è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La sorella di Chiara Costanzo: «Era come me, l'ho vista diventare una piccola donna. Ora siamo devastati»; Chiara Costanzo è morta, ora è ufficiale: identificata dal Dna la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana; Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più»; Chiara Costanzo e Achille Barosi, gli amici morti insieme. I compagni: “Non può finire così”.

sorella chiara costanzo eraLa sorella di Chiara Costanzo: «Era come me, l'ho vista diventare una piccola donna. Ora siamo devastati» - Camilla Costanzo è la sorella maggiore di Chiara, la 16enne liceale morta nel rogo che ha distrutto il disco- msn.com

sorella chiara costanzo eraChiara Costanzo, l'ex compagna di scuola Ludovica: «Era come se fosse mia sorella, abitavamo una accanto all’altra e io ero sempre a casa sua e lei a casa mia» - La camera ardente della sedicenne milanese è al Collegio San Carlo, dove aveva frequentato primarie e medie. milano.corriere.it

sorella chiara costanzo era«Mia sorella Chiara Costanzo non doveva essere a Le Constellation. Se avesse trovato posto altrove sarebbe ancora viva» - «Siamo devastati, siamo in un momento di lutto familiare in cui cerchiamo di stringerci. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.