La Somalia minaccia l’uso della forza per risolvere la grana Somaliland

La Somalia ha minacciato di usare la forza per risolvere la disputa con il Somaliland, che ha dichiarato unilateralmente la indipendenza da oltre trentacinque anni. Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele ha modificato gli equilibri regionali, coinvolgendo le potenze del Mar Rosso e del Medio Oriente. Questa situazione evidenzia le tensioni politiche e strategiche nell’area del Corno d’Africa, con possibili ripercussioni sulla stabilità regionale.

Il riconoscimento dell'indipendenza del Somaliland da parte di Israele ha aperto un'importante breccia nella politica del Corno d'Africa e cambiato la percezione della Somalia circa i rapporti con un territorio de facto secessionista da trentacinque anni, ma che ora entra nel grande gioco delle potenze tra area del Mar Rosso e Medio Oriente. E sentendosi sul collo il fiato di Tel Aviv, Mogadiscio intende reagire a quella che ritiene essere una pesante violazione della sua sovranità. Le parole chiare del presidente Mohamud. Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud lo ha ben manifestato in una recente intervista a Al-Arabiya, in cui ha ipotizzato l'uso della forza militare come scenario possibile per la nuova recrudescenza del separatismo del Somaliland, che con l'appoggio di Israele rischia di porre "una minaccia esistenziale alla sovranità e alla sicurezza nazionale" del suo Paese.

