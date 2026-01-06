La scuola non può essere famiglia argine intrattenimento e servizio clienti ma deve formare coscienze Lettera
La scuola ha il compito di formare coscienze, offrendo uno spazio di crescita e riflessione. Non può essere considerata un’alternativa alla famiglia, né un mero servizio di intrattenimento o assistenza. La sua funzione principale è adattarsi alle esigenze degli studenti, promuovendo un percorso educativo che favorisca lo sviluppo di pensieri critici e valori condivisi, nel rispetto delle diversità e delle esigenze di ciascuno.
inviata da Luigi Pezzella - La scuola, per sua natura, deve adattarsi agli studenti. Non può essere rigida, immobile, indifferente ai loro bisogni. Ogni giorno è chiamata a ricalibrare spiegazioni, attività, percorsi: è parte del suo mestiere, ed è giusto così. Una scuola che non si muove verso chi apprende resta un edificio vuoto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
