La scuola non può essere famiglia argine intrattenimento e servizio clienti ma deve formare coscienze Lettera

La scuola ha il compito di formare coscienze, offrendo uno spazio di crescita e riflessione. Non può essere considerata un’alternativa alla famiglia, né un mero servizio di intrattenimento o assistenza. La sua funzione principale è adattarsi alle esigenze degli studenti, promuovendo un percorso educativo che favorisca lo sviluppo di pensieri critici e valori condivisi, nel rispetto delle diversità e delle esigenze di ciascuno.

