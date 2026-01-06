La scienza può essere la nostra stella cometa
La scienza rappresenta una guida affidabile per comprendere il mondo che ci circonda. Dopo le festività, è importante riflettere e valutare le informazioni con spirito critico. Scegliere di affidarsi alla scienza significa orientare le proprie decisioni quotidiane con chiarezza e razionalità, per vivere in modo consapevole e informato.
Quando le feste finiscono, è tempo di osservare, dubitare e scegliere la nostra stella per orientare la vita quotidiana.
