La scienza a teatro Enigma al Morlacchi

Al Teatro Morlacchi, torna la scena con “Enigma (Breaking the Code)”, un’opera che rende omaggio ad Alan Turing, figura chiave nella storia dell’informatica e del pensiero libero. Dopo il successo di “Amleto²”, la stagione prosegue con questa rappresentazione, diretta da Giovanni Anfuso e interpretata da Peppino Mazzotta. Lo spettacolo, in scena da domani a domenica, propone un approfondimento sulla figura del matematico e pioniere dell’informatica.

Nuovo spettacolo da non perdere al Teatro Morlacchi: dopo il grande successo di “Amleto²“ di Filippo Timi a Copodanno, la stagione prosegue da domani a domenica con “ Enigma (Breaking the Code) “ (nelle foto), emozionante opera del drammaturgo inglese Hugh Whitemore che vede protagonista Peppino Mazzotta in un omaggio al geniale matematico e pioniere dell’informatica Alan Turing, eroe del pensiero libero, per la regia di Giovanni Anfuso. Con Mazzotta (attore noto al grande pubblico per il suo ruolo televisivo al fianco del commissario Montalbano) ci sono in scena Maurizio Marchetti, Liliana Randi, Domenico Bravo, Carmelo Crisafulli, Luca Fiorino, Vincenzo Palmeri e Irene Timpanaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scienza a teatro “Enigma“ al Morlacchi Leggi anche: "Percuotendo. In cadenza”, Giovanni Lindo Ferretti al teatro Morlacchi Leggi anche: Ascanio Celestini in scena al Teatro Morlacchi di Perugia con "RUMBA" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La scienza a teatro “Enigma“ al Morlacchi; Peppino Mazzotta porta al Teatro Morlacchi la storia del grande matematico Alan Turing. Teatro, Peppino Mazzotta e il genio di Alan Turing. Appuntamento al Morlacchi - Peppino Mazzotta è il protagonista dell'emozionante opera del drammaturgo inglese Hugh Whitemore: un omaggio al gen ... perugiatoday.it

Teatro Morlacchi "La stagione più bella" - E ora c’è la nuova stagione del Morlacchi: da quando sono presidente del Teatro Stabile dell’Umbria, ... lanazione.it

Un crocevia di idee al Teatro Tosti di Castel di Sangro. Ieri sera, scienza, alta cucina e sanità si sono incontrate per parlare di benessere, prevenzione e alimentazione consapevole. Abbiamo raccolto le riflessioni dei tre protagonisti di questa serata speciale - facebook.com facebook

Letteratura, teatro e scienza in Frankenstein 2.0, giovedì presso @Unibo. Insieme a me ci saranno @ilariacapua e @RuggeroRollini. Parleremo di ricerca di frontiera e anche di Frankenfears x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.