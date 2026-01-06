La Russia ha minacciato di rapire il cancelliere tedesco Merz, definendolo un neonazista. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha commentato con toni duri, facendo riferimento a confronti storici e alle tensioni tra i due paesi. La situazione evidenzia le delicate questioni di sicurezza e diplomazia in corso tra Russia e Germania, mentre le dichiarazioni contribuiscono a mantenere alta la tensione internazionale.

Il “solito” Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ne ha sparata un’altra grossa, grossissima. Stavolta contro la Germania. Ieri Medvedev ha evocato un rapimento da parte degli americani, sulla falsariga di quello di Maduro in Venezuela, di Zelensky, ma anche del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, la cui cattura è, secondo Medvedev, anch’essa “immaginabile”. La Russia e il possibile rapimento del cancelliere Merz. Berlino ha respinto con fermezza i commenti dell’ex presidente russo. “Condanniamo tali minacce nei termini più forti possibili”, ha dichiarato il vice-portavoce del governo Sebastian Hille, a ggiungendo che il governo non ritiene necessario aumentare la sicurezza di Merz e che gli agenti incaricati della sua protezione sono “tra i migliori al mondo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russia minaccia di rapire il cancelliere Merz: “E’ un neonazista, potremmo fare come Trump con Maduro”

