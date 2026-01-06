La Roma vince ma resta alta la tensione con Gasperini | perché il tecnico non ha parlato dopo Lecce

Dopo la vittoria della Roma a Lecce, Gian Piero Gasperini ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in TV, mantenendo un atteggiamento riservato. La partita ha evidenziato comunque una certa tensione tra il tecnico e l’ambiente, sollevando domande sulle ragioni di questa scelta. Restano da chiarire gli sviluppi futuri e le eventuali motivazioni dietro il silenzio di Gasperini, che continua a mantenere un profilo discreto.

Gasoerini ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in TV dopo la vittoria della Roma a Lecce. Un silenzio rumoroso, a protesta con il proprio club per le divergenze sul calciomercato invernale. Conferma della tensione interna dopo l'acceso confronto avuto precedentemente con Massara. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

