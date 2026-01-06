La Roma vince facile con Ferguson e Dovbyk 2 a 0 al Lecce

Da agi.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 sul campo del Lecce, con le reti di Ferguson al 14' e Dovbyk al 71'. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai giallorossi, che hanno dimostrato solidità e controllo durante l’intero incontro. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel cammino della squadra nella stagione in corso.

AGI - La  Roma  si impone a  Lecce  con due reti a zero grazie ai gol di  Ferguson  e  Dovbyk, rispettivamente al 14' e al 71'. La squadra di  Gasperini  reagisce dunque dopo il ko con l'Atalanta e sale a quota 36 in classifica con la prima vittoria del 2026. La classifica . Al  Via del Mare, i  giallorossi  superano per 2-0 la formazione di casa e tornano al  quarto posto in classifica  a quota 36 punti, anche se con due partite in più rispetto alla capolista  Inter  (39 punti), a  Milan  (38) e  Napoli  (37). Il  Lecce  rimane invece in sedicesima piazza, a +5 sul terzetto formato da  Fiorentina,  Verona  e  Pisa  in zona  retrocessione. 🔗 Leggi su Agi.it

la roma vince facile con ferguson e dovbyk 2 a 0 al lecce

© Agi.it - La Roma vince facile con Ferguson e Dovbyk, 2 a 0 al Lecce

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: triplice fischio al Via del Mare, la Roma vince 0-2 sul Lecce grazie a Ferguson e Dovbyk

Leggi anche: Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk mandano al tappeto i salentini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Roma vince facile con Ferguson e Dovbyk, 2 a 0 al Lecce; Mercato? Intanto ci pensano Ferguson e Dovbyk: la Roma vince facile a Lecce; Lecce-Roma 0-2: Ferguson più Dovbyk, Gasp ritrova la vittoria grazie ai gol degli attaccanti; Apre Ferguson, chiude Dovbyk, la Roma passa a Lecce.

Roma, emergenza e tre punti a Lecce: 2-0 al Via del Mare con Ferguson e Dovbyk, quarto posto in solitaria - 0 a Lecce: Ferguson apre, Dovbyk raddoppia ma si ferma per infortunio. romait.it

roma vince facile fergusonGALLERY - Ferguson e Dovbyk decidono: la Roma vince a Lecce - I giallorossi tornano a casa con 3 punti pesanti viste le tante assenze della sfida tra infortuni e squalifiche. ilromanista.eu

roma vince facile fergusonFerguson sblocca e l’errore di Pierotti apre la via alla vittoria della Roma - L'ex Brighton segna al primo tiro e dopo un'occasionissima sciupata dall'argentino, nella ripresa, Dobvyk la chiude ... calciolecce.it

Roma vince a Lecce: Ferguson e Dovbyk firmano il 2-0!

Video Roma vince a Lecce: Ferguson e Dovbyk firmano il 2-0!

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.