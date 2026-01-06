La Roma vince facile con Ferguson e Dovbyk 2 a 0 al Lecce

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 sul campo del Lecce, con le reti di Ferguson al 14' e Dovbyk al 71'. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai giallorossi, che hanno dimostrato solidità e controllo durante l’intero incontro. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel cammino della squadra nella stagione in corso.

AGI - La Roma si impone a Lecce con due reti a zero grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk, rispettivamente al 14' e al 71'. La squadra di Gasperini reagisce dunque dopo il ko con l'Atalanta e sale a quota 36 in classifica con la prima vittoria del 2026. La classifica . Al Via del Mare, i giallorossi superano per 2-0 la formazione di casa e tornano al quarto posto in classifica a quota 36 punti, anche se con due partite in più rispetto alla capolista Inter (39 punti), a Milan (38) e Napoli (37). Il Lecce rimane invece in sedicesima piazza, a +5 sul terzetto formato da Fiorentina, Verona e Pisa in zona retrocessione.

Ferguson sblocca e l’errore di Pierotti apre la via alla vittoria della Roma - L'ex Brighton segna al primo tiro e dopo un'occasionissima sciupata dall'argentino, nella ripresa, Dobvyk la chiude ... calciolecce.it

Roma vince a Lecce: Ferguson e Dovbyk firmano il 2-0!

La #Roma vince andando oltre l'emergenza. La #Juve vince giocando e dominando. Entrambe riapondono al #Como #LecceRoma, #SassuoloJuve x.com

