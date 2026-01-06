La Roma riprende la marcia con vista sulla Champions Giallorossi corsari a Lecce
La Roma torna alla vittoria con un 2-0 sul Lecce, grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk. La squadra capitolina mantiene ambizioni di qualificazione in Champions, consolidando la posizione in classifica. I giallorossi, in trasferta, hanno dimostrato solidità e determinazione, mentre i padroni di casa hanno incontrato difficoltà a contenere gli attacchi avversari. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza il percorso della Roma nella stagione.
Lecce - Roma 0-2 Marcatori: 14'pt Ferguson, 26'st Dovbyk Lecce (4-3-3): Falcone 6; Danilo Veiga 5.5, Gaspar 5, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 6; Kaba 5.5 (30'st Helgason 6), Ramadani 6 (19'st Gorter 6), Maleh 5.5; Sottil 5.5 (11'st Pierotti 5), Camarda 6 (19'st Stulic 5.5), Banda 6 (1'st N'Dri 6.5). In panchina: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Pérez, Jean, Kouass, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Del Rosso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
