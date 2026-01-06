La Roma riprende la marcia con vista sulla Champions Giallorossi corsari a Lecce

La Roma torna alla vittoria con un 2-0 sul Lecce, grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk. La squadra capitolina mantiene ambizioni di qualificazione in Champions, consolidando la posizione in classifica. I giallorossi, in trasferta, hanno dimostrato solidità e determinazione, mentre i padroni di casa hanno incontrato difficoltà a contenere gli attacchi avversari. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza il percorso della Roma nella stagione.

