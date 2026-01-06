La ripresa della stagione porta il ritorno di Daniele Montevago, che con Tedesco in attacco ha ritrovato il gol. Dopo un season finale positivo, il suo rendimento si è consolidato grazie alla presenza di una punta accanto a lui. Questo cambiamento ha contribuito a migliorare la sua efficacia in campo, segnando un momento importante per la squadra e per le sue prestazioni individuali.

Un gol alla fine dell’anno, uno per brindare l’arrivo del nuovo. E non può essere un caso: Daniele Montevago ha ritrovato la via del gol da quando ha al suo fianco, vicino, una punta. Bacchin ha dato un contributo importantissimo alla rinascita dell’attaccante, Manzari ha fatto il resto. "Stiamo lavorando bene, la prestazione è stata importante da parte di tutti – ha spiegato Montevago a Umbria Tv dopo la partita –. Sono felice che sia arrivato questo risultato positivo esterno che cercavamo da tempo. Peccato non aver fatto un altro gol, ma ci portiamo a casa un risultato importantissimo su un campo molto difficile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La ripresa. Il ritorno di Daniele Montevago. Con Tedesco, secondo attacco

Leggi anche: Protagonisti. Cinque i fedelissimi di Giovanni Tedesco. Tre sono difensori, la certezza-Montevago

Leggi anche: Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Perugia riparte con il botto: blitz a Guidonia. Montevago e Manzari avvicinano la salvezza; 04/01/2026 - 20:58 IL POST GUIDONIA - PERUGIA: LE PAROLE DI DANIELE MONTEVAGO; Guidonia-Perugia, un Grifo da battaglia avanti con Montevago dopo 45' (1-0); Programma. Il cammino dei biancorossi. Col Ravenna di venerdì alle 20,30.

BASKET FLAVIO POZZUOLI VERSO LA RIPRESA DEL CAMPIONATO E LA TRASFERTA DI MUGNANO. COACH CALVI: "STIAMO LAVORANDO PER FAR BENE NEL GIRONE DI RITORNO" POZZUOLI. Dopo una breve pausa per il fine settimana, d - facebook.com facebook