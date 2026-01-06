La raccolta fondi per pagare il mio affitto arretrato è imbarazzante oltre che umiliante | Mickey Rourke ci ripensa? Intanto sono stati raccolti 102mila di dollari

Recentemente, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare Mickey Rourke a pagare il suo affitto arretrato a Los Angeles. Tuttavia, l’attore ha dichiarato di non aver richiesto assistenza e di considerare questa iniziativa imbarazzante e umiliante. Nonostante ciò, sono stati raccolti circa 102mila dollari, sollevando dubbi sulla reale volontà di Rourke di partecipare a questa campagna.

“Una iniziativa benefica imbarazzante. Non ho chiesto aiuti, è umiliante”. Così Mickey Rourke ha negato di essere coinvolto in una raccolta fondi online lanciata a suo nome su GoFundMe per evitare lo sfratto dalla sua abitazione di Los Angeles. Le rate non evase ammonterebbero a oltre 50mila euro. Viene così smentita così l’ipotesi di The Hollywood Reporter che comunque dava per certa l’iniziativa, che esiste e ha raggiunto anzi superato l’obbiettivo principale di 100mila euro. La pagina, intitolata “ Support Mickey to Prevent Eviction “, era apparsa nei giorni scorsi con l’obiettivo di raccogliere fino a 100 mila dollari per coprire la cifra degli arretrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

