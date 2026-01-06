La Provincia e i cantieri | La tensostruttura si farà
La Provincia di Pistoia conferma l’intenzione di realizzare la tensostruttura prevista al posto dell’attuale campo di calcio a 5 di via Panconi. Nonostante la rinuncia a risorse già stanziate, l’amministrazione continua a sostenere il progetto, dimostrando attenzione alle esigenze sportive del territorio e mantenendo vivo l’impegno per la realizzazione dei cantieri previsti.
PISTOIA Nonostante la rinuncia all’utilizzo di risorse già stanziate, come anticipato da "La Nazione" di domenica, la Provincia di Pistoia non vuol far cadere nel dimenticatoio il progetto per la tensostruttura al posto dell’attuale campo di calcio a 5 di via Panconi. A dirlo è il presidente Luca Marmo affermando come "a fronte di un notevole aumento dei costi stimati, è stata presa la decisione di rinviare l’intervento, in modo da riprogettare l’opera in modo più adeguato ed efficace". Non resta che attendere tempi migliori, si spera. Questo perché, anche su altri cantieri, i costi per cercare di arrivare alla conclusione nei tempi previsti dal Pnrr sono aumentati notevolmente, a partire dalla piscina-palestra "Silvano Fedi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
