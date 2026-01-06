La protesta di via Zorli Residenti nella morsa dei cantieri | Serve una strada provvisoria

Residenti di via Zorli chiedono una soluzione temporanea mentre i cantieri continuano a causare disagi. La riapertura della salita che collega a via della Pace ha portato a problemi crescenti, soprattutto con l’avvicinarsi dell’inizio delle scuole. La richiesta è di istituzione di una strada provvisoria per alleviare le difficoltà quotidiane e migliorare la viabilità nella zona.

"La salita di via Zorli che immette in via della Pace è stata riaperta e già si contano i disagi, che aumenteranno con la ripresa delle scuole. Anziani e disabili vanno tutelati". Il comitato civico dei cittadini di via Zorli segnala le criticità della zona, appena dietro al grande cantiere alla Pace. Il coordinatore, Silvano Angeletti, scrive che "nessuno si fa carico di dare opportunità a chi si muove in carrozzina, e ai molti anziani della via, di potersi spostare. Ci sono leggi che regolamentano certi aspetti, come la 1041992 che prevede misure specifiche per la mobilità delle persone con handicap e la 502016 che prevede le amministrazioni debbano garantire l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi pubblici, strade e accessi compresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maxi cantiere alla Pace a Macerata, l'ira dei residenti di via Zorli: «Intrappolati da mesi» - MACERATA «Abbiamo chiesto al sindaco Parcaroli di venire a vedere la situazione in cui ci troviamo e i tanti problemi di chi abita qui, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta». corriereadriatico.it

Riaperta la salita di via Zorli: "I lavori procedono spediti, a marzo l’ultima demolizione" - Il cantiere alla Pace procede velocemente, anche viste le scadenze dei bonus. msn.com