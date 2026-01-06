La Promessa | il giallo su Jana e la morte di Gamarra cosa non torna

Nei prossimi episodi di *La Promessa*, Curro e Pía metteranno in discussione la versione ufficiale riguardo alla morte di Gamarra, sospettando che Jana possa essere stata vittima di un omicidio. La vicenda si sviluppa tra interrogativi e dubbi, creando un'atmosfera di tensione e mistero. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa vicenda e quali segreti potrebbero emergere nel corso della storia.

Nei prossimi episodi di La Promessa, Curro e Pía non accettano la versione ufficiale: Jana potrebbe essere stata uccisa. Il dottor Gamarra muore proprio quando Curro vuole parlargli e l'ipotesi complotto diventa concreta.

La Promessa, anticipazioni spagnole: la tomba di Jana viene profanata da Curro - Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Curro deciderà di profanare la tomba della defunta sorella Jana perché intende fare chiarezza sulla sua morte. it.blastingnews.com

La Promessa, il colpo di scena che apre il 2026: Pia scopre la verità sulla morte di Jana - Nei nuovi episodi de La Promessa vedremo un colpo di scena: donna Pia riuscirà a venire a capo di quanto accaduto a Jana. lopinionista.it

