La Promessa anticipazioni dal 12 al 18 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026: Curro e Pía avviano un’indagine sulla morte di Jana, mentre Gamarra muore in circostanze sospette. Leocadia si fa più presente nella trama e Maria rischia il licenziamento. Intanto, la servitù prende in considerazione l’ipotesi di uno sciopero. Questi eventi segnano sviluppi importanti nelle vicende dei personaggi e nelle relazioni tra di loro.

Curro e Pía aprono l'inchiesta sulla morte di Jana, Gamarra muore in circostanze sospette, Leocadia si prende spazio e Maria rischia il licenziamento mentre la servitù parla di sciopero. Antoñito viene nascosto, e Adriano torna da Catalina con una proposta. In onda su Rete 4 intorno alle 19:45.

