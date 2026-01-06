Domani nella soap spagnola, la trama si intensifica: Jana affronta una perdita dolorosa, Manuel scompare improvvisamente dalla tenuta e Maria si trova in una situazione di grande vulnerabilità. La puntata promette sviluppi importanti, con personaggi coinvolti in eventi che cambieranno il corso della storia. Resta aggiornato per scoprire come si evolveranno le vicende di questi protagonisti.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La tragedia di Jana lascia ferite profonde, Manuel scompare senza lasciare traccia, mentre Maria è stremata dal dolore. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel cerca conforto lontano da Luján, mentre Maria si chiude nel dolore e la servitù rischia tutto pur di salvarla.

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 7 gennaio: Manuel sparisce dalla tenuta e Maria rischia grosso

