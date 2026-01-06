La Promesa | María Fernández rischia il licenziamento e la servitù parla di sciopero
Nei prossimi episodi di La Promesa su Rete 4, María Fernández si trova di fronte alla possibilità di perdere il lavoro. La questione ha generato preoccupazione tra i personaggi, mentre la servitù prende in considerazione l’idea di uno sciopero come forma di protesta. L’episodio si svolgerà alle 19:45 circa, offrendo uno sguardo sulle tensioni e le sfide dei protagonisti.
Nei prossimi episodi di La Promesa su Rete 4 (ore 19:45 circa): María Fernández è a rischio licenziamento. Petra stringe, Rómulo tenta la mediazione e la servitù valuta lo sciopero. Spoiler e guida alla visione. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Maria Fernandez E’ Incinta?
Leggi anche: La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria Fernandez è incinta!
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.