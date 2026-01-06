La Promesa | María Fernández rischia il licenziamento e la servitù parla di sciopero

Nei prossimi episodi di La Promesa su Rete 4, María Fernández si trova di fronte alla possibilità di perdere il lavoro. La questione ha generato preoccupazione tra i personaggi, mentre la servitù prende in considerazione l’idea di uno sciopero come forma di protesta. L’episodio si svolgerà alle 19:45 circa, offrendo uno sguardo sulle tensioni e le sfide dei protagonisti.

