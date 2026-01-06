La posizione di Sempio sempre più critica Tutti gli elementi sembrano inchiodarlo

Le indagini in corso mettono sotto pressione la posizione di Sempio, con elementi che sembrano confermare sospetti nei suoi confronti. Gli sviluppi investigativi relativi a Alberto Stasi potrebbero influire sul procedimento, mentre la Procura di Pavia ritiene di avere diversi e gravi indizi contro Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. La situazione si fa sempre più complessa e richiede attenzione ai dettagli emersi durante le indagini.

E se i nuovi sviluppi investigativi accorciano la strada per la revisione di Alberto Stasi, le indagini della Procura di Pavia complicano la posizione di Andrea Sempio, contro il quale gli inquirenti sono convinti di avere «plurimi e gravi indizi» di colpevolezza per l'omicidio di Chiara Poggi. E stanno setacciando il pc di Chiara, che rivelerebbe il movente e racconterebbe un'altra storia, rispetto a degli amici riuniti per giocare ai videogiochi. In assenza di Chiara, qualcuno ha effettuato ricerche hot e forse ha messo il naso in file riservati della vittima, che aveva protetto con la password alcuni video intimi tra lei e Stasi.

L'incidente probatorio dello scorso 18 dicembre ha cristallizzato gli accertamenti tecnici su Andrea Sempio. Si attende ora la valutazione della Procura di Pavia sugli esiti scientifici per definire la posizione dell'indagato.