La Porta Santa si richiude | il Giubileo finisce la domanda resta

Con la chiusura della Porta Santa, si conclude ufficialmente il Giubileo, lasciando dietro sé simboli e riflessioni. Papa Leone XIV ha suggellato questo tempo speciale, segnando il passaggio dalla celebrazione alla quotidianità. La porta si richiude, ma il richiamo alla misericordia rimane: un invito a praticarla ogni giorno, al di là delle festività e delle occasioni straordinarie.

Papa Leone XIV compie il gesto conclusivo dell'Anno Santo: una soglia che torna muro, mentre la misericordia deve diventare scelta quotidiana. Alle 9:41 di oggi, 6 gennaio 2026, solennità dell' Epifania, Papa Leone XIV ha compiuto il rito di chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, atto che conclude ufficialmente il Giubileo 2025. È un gesto antico, essenziale, quasi severo nella sua sobrietà. E proprio per questo parla forte: perché non è una scena "di chiusura" in senso emotivo, ma un passaggio di consegne. Finisce un tempo straordinario, inizia il tempo della coerenza. Un anno iniziato con Francesco, concluso da Leone XIV.

