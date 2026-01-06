La polizia locale di Milano sta tagliando i lucchettoni con le chiavi dei B&b

La polizia locale di Milano ha rimosso 40 “lucchettoni”, i contenitori usati per custodire le chiavi dei bed&breakfast. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e ordine nelle zone interessate, riducendo eventuali rischi legati alla gestione delle chiavi. L'intervento si inserisce in un’azione più ampia di controllo e tutela del decoro urbano, senza alterare la normale attività delle strutture ricettive presenti in città.

La polizia locale ha tolto 40 lockbox dalle strade della città. Si tratta dei “lucchettoni” che conservano le chiavi dei bed&breakfast della città. L’operazione, come riferito da palazzo Marino, è iniziata nella mattinata di lunedì 5 gennaio ed è proseguita nella giornata dell’Epifania, in campo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Stretta sui "lucchettoni" con le chiavi degli affitti brevi, Sala: "Favorevole alla misura" Leggi anche: Femminicidio a Milano, il terrore di Pamela al telefono con l'amico prima di essere uccisa: «È entrato, ha le chiavi. Chiama la polizia» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fabrizio Mele morto in un incidente a Milano: aveva appena rilevato il locale di Davide Lacerenza; I controlli a Milano nelle zone della movida: 10 denunce; Keybox, a Milano stop a partire dal 4 gennaio: vigili pronti con le cesoie e multe fino a 400 euro; A Lecco più controlli della polizia locale durante le Olimpiadi. La polizia locale di Milano sta tagliando i “lucchettoni” con le chiavi dei B&b - Nelle giornate di lunedì e martedì sono stati tagliati 40 lucchetti, i proprietari rischiano sanzioni fino a 400 euro ... milanotoday.it

A Milano la polizia locale taglia le keybox in strada - Diventati 'fuori legge' a Milano le keybox in strada per contenere le chiave degli alloggi in affitto breve, ieri e oggi gli agenti della polizia sono intervenuti in città e ne hanno tagliate e asport ... ansa.it

Militari e agenti sui treni Trenord, la Lega incalza la Giunta regionale: corse gratis pure per la polizia locale - La riforma della misura per la sicurezza di convogli e stazioni è in stallo nonostante il varo di tre delibere. msn.com

Affitti brevi a Milano, keybox fuori legge: la polizia locale ne rimuove 40 solo sui Navigli x.com

MALTEMPO PROLUNGATO E DISAGI: PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO INSIEME PER L'EMERGENZA Senza sosta gli interventi sul territorio a causa dei disagi generati dalle piogge prolungate di questi giorni. "Le ingenti piogge - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.