La polizia incontra i passeggeri in aeroporto in occasione dell' Epifania

In occasione dell’Epifania, la polizia di Stato ha allestito un corner presso l’aeroporto internazionale “Bellini” per accogliere i passeggeri, con particolare attenzione ai bambini. Questa iniziativa mira a promuovere la sicurezza e a favorire un momento di cortesia e informazione in un contesto di viaggio, offrendo un punto di riferimento amichevole e disponibile per chi transita nello scalo durante le festività.

Nega l’imbarco a dei passeggeri: hostess Ryanair aggredita all’aeroporto di Pisa - Hostess di terra aggredita a Capodanno all’aeroporto di Pisa da passeggeri senza documenti. fanpage.it

Rissa sul volo Ryanair (costretto a un atterraggio d'emergenza) tra passeggeri molesti e polizia: botte, manette e viaggiatori increduli - Passeggeri talmente molesti da costringere un aereo a un atterraggio d'emergenza. leggo.it

Biancavilla: la Polizia di Stato incontra i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale È stato un incontro a sorpresa quello che ha visto protagonisti i piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale “Maria SS. Addolorata” di Biancavilla cui hanno f - facebook.com facebook

A Fermo la signora Teresa incontra una volante con a bordo Luca e Simone. Un semplice saluto si trasforma in qualcosa di speciale, con un invito a casa per donare dei dolci di Natale come segno di gratitudine per il loro #essercisempre #26dicembre #santo x.com

