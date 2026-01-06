La polizia incontra i passeggeri in aeroporto in occasione dell' Epifania
In occasione dell’Epifania, la polizia di Stato ha allestito un corner presso l’aeroporto internazionale “Bellini” per accogliere i passeggeri, con particolare attenzione ai bambini. Questa iniziativa mira a promuovere la sicurezza e a favorire un momento di cortesia e informazione in un contesto di viaggio, offrendo un punto di riferimento amichevole e disponibile per chi transita nello scalo durante le festività.
Un corner della polizia di Stato è stato allestito all'interno dell'aeroporto internazionale "Bellini" per una speciale accoglienza dei passeggeri, soprattutto dei più piccoli, in occasione della festa dell'Epifania. È la particolare iniziativa promossa dagli agenti della polizia di frontiera, in.
