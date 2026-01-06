La personalità di Valeria Marini è di me*da! Si fa la posta del cuore a casa | Antonella Elia senza peli sulla lingua a BellaMa’ crea imbarazzo in studio – VIDEO

Durante la puntata del 6 gennaio di “BellaMa’”, Antonella Elia ha commentato con schiettezza la personalità di Valeria Marini, suscitando momenti di imbarazzo in studio. Tra battute e sorprese, lo show ha mostrato un lato più naturale e spontaneo dei protagonisti, offrendo agli spettatori uno spaccato di conversazioni sincere. Un episodio che ha lasciato il segno, tra sorrisi e qualche momento di disagio, nel contesto di un programma noto per la sua spontaneità.

Attimo di panico e sorrisi imbarazzati nella puntata di oggi 6 gennaio a “BellaMa’” di Pierluigi Diaco. Il conduttore ha avuto un confronto con Antonella Elia, nel segmento intitolato “Antonella Elia tutte le feste porta via” (parafrasando il vecchio detto ‘L’Epifania tutte le feste porta via’, ndr) parlando di una collaborazione da realizzare insieme: “Io ho detto Antonella, quando sarai libera di poter fare tutte le puntate, questa è la verità”. Pronta la risposta dell’ex protagonista di “Non è la Rai”: “Ma io avevo il dentino avvelenato.”. Diaco ha cercato di smorzare i toni: “Che c’entra, io no”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La personalità di Valeria Marini è di me*da! Si fa la posta del cuore a casa”: Antonella Elia senza peli sulla lingua a “BellaMa’” crea imbarazzo in studio – VIDEO Leggi anche: “Lo hai deciso tu la chiusura della mia posta del cuore”: botta e risposta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco in diretta a “BellaMà”. Ecco cos’è successo Leggi anche: Valeria Marini contro Diaco in diretta: “Lo hai deciso tu”. Gelo a BellaMa’ (VIDEO) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Buon Anno Nuovo da tutto lo staff Cast Che il nuovo anno porti stile, carattere e nuove sfide da affrontare con personalità. Grazie per averci scelto, passo dopo passo. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.