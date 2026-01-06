La paura di Schwab su Time | l’intelligenza artificiale indebolisce ciò che diamo per vero

Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum, ha recentemente condiviso su Time una riflessione sull’“età intelligente”. Nell’articolo, mette in evidenza come l’intelligenza artificiale possa influenzare la percezione della realtà, sollevando interrogativi sulla stabilità delle nostre convinzioni e sulla fiducia nelle fonti di informazione. La sua analisi invita a riflettere sulle sfide e le responsabilità legate allo sviluppo di queste tecnologie emergenti.

Ieri Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum, ha pubblicato su Time una riflessione sull'"età intelligente". Schwab parla di una trasformazione lenta che riguarda la fiducia (non quella tra le persone, ma nei sistemi tecnologici utilizzati dalle persone per comprendere la società) come condizione necessaria al funzionamento delle società. "La verità e la fiducia sono spesso trattate come virtù, in realtà funzionano come condizioni: i prerequisiti per società coerenti, istituzioni funzionali e sistemi stabili", scrive Schwab. La fiducia che intende Schwab più che una questione etica è operativa.

