La partita surreale di Trapani | gara sospesa dopo 7′ squadra esclusa dalla Basketball Champions League

Durante una partita dei play-in di Basketball Champions League tra Hapoel e Trapani Shark, in Bulgaria, si è verificato un episodio insolito. Dopo meno di sette minuti, la squadra siciliana si è trovata con un solo giocatore in campo, portando alla sospensione dell’incontro e alla conseguente esclusione di Trapani dalla competizione. Un episodio raro e inatteso nel contesto della competizione internazionale.

Trapani Shark, partita farsa in Champions League contro l'Hapoel Holon: resta un solo giocatore in campo, il match termina dopo 7 minuti - in: la squadra di Alex Latini si presenta solo con cinque giocatori, tre chiedono di uscire e Patti commette cinque falli. msn.com

Trapani, la partita di Champions è una farsa di appena 7 minuti: squadra in campo senza giocatori! - 'Figuraccia' anche in Europa per il club siciliano dopo la mancata presentazione per il match di Serie A contro la Virtus Bologna: cos'è successo ... corrieredellosport.it

Trapani, surreale partita farsa in Champions League: resta un solo giocatore in campo, il match termina dopo 7 minuti x.com

"Napoli mi ha cambiato, l'amore dei napoletani è surreale" Scott McTominay innamorato perso della città e dei suoi tifosi. In ogni partita, è sempre l'uomo in più. Corre come un pazzo fino al 95' minuto, è il calciatore che fa più km in ogni gara. Conte non può pi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.