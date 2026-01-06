La partita surreale di Trapani | gara sospesa dopo 7′ squadra esclusa dalla Basketball Champions League
Durante una partita dei play-in di Basketball Champions League tra Hapoel e Trapani Shark, in Bulgaria, si è verificato un episodio insolito. Dopo meno di sette minuti, la squadra siciliana si è trovata con un solo giocatore in campo, portando alla sospensione dell’incontro e alla conseguente esclusione di Trapani dalla competizione. Un episodio raro e inatteso nel contesto della competizione internazionale.
Scene mai viste in Bulgaria, in occasione della partita tra Hapoel e Trapani Shark per i play-in di Basketball Champions League: dopo nemmeno 7 minuti, la squadra siciliana è rimasta sul parquet con un solo giocatore. Per regolamento, impossibile proseguire: in panchina non c'era nessun altro. Ennesimo capitolo della protesta di Trapani a FIP e Lega Basket. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altra tegola per Trapani, si ferma JD Notae; Trapani, finalmente sorrisi: Casarano battuto 1-0; Basket il duro comunicato di Trapani | Valutiamo la possibilità di non giocare a Bologna.
