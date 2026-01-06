La pallacanestro pratese sta dominando la serie C.

La pallacanestro pratese si conferma protagonista nel girone di serie C, con l’Union Basket Prato che, nonostante l’ultima giornata ancora da disputare, si assicura il primo posto al termine della prima parte della stagione. Un risultato che testimonia il buon lavoro svolto finora e la solidità della squadra in vista delle sfide future.

Anche se manca ancora una giornata alla conclusione del girone d’andata, l’ Union Basket Prato è già certa di aver conquistato il primo posto al giro di boa. Grazie al bel successo di Montevarchi, la squadra di coach Paoletti ha infatti mantenuto due punti di vantaggio sull’altra formazione pratese, quella dei Dragons, a sua volta vincente in casa contro la Virtus Certaldo, che però nella prossima giornata, ultima della prima parte della stagione, osserverà il proprio turno di riposo. Un grande traguardo per le Api, raggiunto nonostante una settimana di preparazione al match giocato in Valdarno piuttosto travagliata: "Vittoria importante su un campo dove in campionato avevano tutti perso – spiega Paoletti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

